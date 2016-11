Kommentar: Das kommt uns allen zugute Steffen Gerhardt über die Ausbildung an der Polizeischule Rothenburg

Fast zwanzig Jahre hat es gedauert, bis in Rothenburg sich wieder eine Professur für gesellschaftspolitische Bildung etablieren kann. Auch wenn es an dem Professor dafür noch fehlt, die Richtung ist klar: Den aktuellen gesellschaftspolitischen Entwicklungen nicht hinterherlaufen. Dazu braucht es gut ausgebildete Polizisten, die heute internationaler aufgestellt sein müssen als vor Jahren. Denn in Deutschland leben nicht nur Menschen unterschiedlicher Hautfarbe, sondern auch aus verschiedenen Kulturen – und solche, die keine Kultur mehr haben.

Mit ihnen richtig umzugehen, ganz gleich in welchem Zusammenhang, vor dieser Herausforderung steht auch die Polizei. Dabei soll die Ausbildung nicht nur eine Bestandsaufnahme sein, sondern sich auch zukunftsorientiert zeigen. Dazu betreibt die Hochschule der Sächsischen Polizei verschiedene Forschungen im Fokus gesellschaftlicher Entwicklungen. Auch wenn das für den Außenstehenden im Detail nicht leicht zu durchschauen ist, auf eines kann man sich aber einigen: Eine fundierte Ausbildung der Polizei kommt uns allen zugute. Aber diese muss auch gewollt sein. Und so schnell wie die Rothenburger sich um diese Professur bemühen, sollte auch die Entscheidung für sie in den Ministerien getroffen werden. Schließlich geht das uns alle etwas an.

