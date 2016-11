Kommentar: Das ist der Preis der Freiheit Jürgen Müller über die Entwaffnung der Reichsbürger

Sie beschäftigen Behörden und öffentliche Verwaltungen schon lange mit kruden Schreiben und unsinnigen Forderungen und Strafandrohungen. Lange wurden die Reichsbürger als Spinner abgetan, lediglich als lästig, aber harmlos empfunden. Mit der Festnahme eines Meißner Gerichtsvollziehers, spätestens aber mit der Ermordung eines Polizisten in Bayern wurde eine Grenze überschritten. Diese Menschen, die einem kruden und wirren Geschichtsbild nachhängen, sind nicht weniger gefährlich als rechte und linke Extremisten.

Jetzt wird das Problem endlich auch von der Politik erkannt und ernst genommen. Und man verfällt von einem Extrem ins andere, will sie entwaffnen. Klingt logisch, ist aber aktionistisch und populistisch, weil reichlich naiv und kaum durchsetzbar, erst recht nicht zu kontrollieren. Zum einen, weil niemand den Schriftzug „Reichsbürger“ auf der Stirn trägt, trotzdem aber dieser Ideologie nachhängt. Zum anderen, weil sich diese Leute auch ohne Waffenschein illegal Waffen besorgen können. Dank offener Grenzen ist das kein Problem. Das ist der Preis der Freiheit. Nein, den Reichsbürgern kommt man nur bei, wenn der Rechtsstaat konsequent Härte und Stärke zeigt. So wie es das Amtsgericht Meißen bei den Verfahren gegen die Reichsbürger zeigte, die den Gerichtsvollzieher festnahmen. Dieses Bemühen wird aber konterkariert, wenn die Berufungsinstanz dann doch nur Bewährung gibt, wie in einem Fall bereits geschehen. Es hilft nur Konsequenz, um dieses Phänomen zu bekämpfen.

zur Startseite