Kommentar: Das große Chaos bleibt aus

Tja, wie soll man es aber auch anders machen? Die tägliche Fahrt ins und aus dem Parkhaus City-Center, sie ist eine abenteuerliche. Gerade hatte man sich an die komische Einfahrt über Demianiplatz und neben C & A gewöhnt. Nun ist es plötzlich wieder ganz anders. Schützenstraße, als Pendler aus Richtung Löbau muss man da schon überlegen. Gestern war noch die bessere Variante über die Girbigsdorfer am Klinikum vorbei, heute lieber rund um den Brautwiesenplatz. Eine einfache Zufahrt zu einem Parkhaus, die einem am Vormittag schon zu Gedankensprüngen verhilft. Nein, so schlimm ist das alles ja nicht. Es wird eben gebaut. Postplatz, DER Innenstadt-Platz ist dran, da ist es selbstverständlich, dass es zu Umleitungen kommt. Stau, ja, den gibt es, früh, abends vor allem. Vermeidbar? Ist er nicht. Das ganz große Chaos ist aber auch nicht ausgebrochen.

