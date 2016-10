Kommentar: Das DDR-Museum nicht verramschen Peter Redlich über die Anwürfe des Noch-Leiters.

Hans Joachim Stephan, der Noch-Leiter des Radebeuler DDR-Museums, hatte der Sächsischen Zeitung vor wenigen Tagen noch verkündet, er sei überglücklich, der Bestand des Museums sei gesichert, das Hochhaus am Albertplatz in Dresden zudem ein geschichtsträchtiger Ort. Mit einem Mal ist alles anders.

Stephan wirft dem neuen Besitzer des Museums vor, allenfalls ein Drittel der Ausstellungsfläche zur Verfügung zu stellen. Eine Art Show am Rande des Edeka-Marktes sei beabsichtigt. Er orakelt gar, dass große Teile der nicht benötigten Ausstellungsstücke auf dem Trödelmarkt verramscht werden könnten. Sein Lebenswerk sieht Stephan schwinden. Er ist bitter enttäuscht, auch darüber, dass er sich zu Edeka-Konditionen neu bewerben solle und Simmel ihm nur dessen Bedingungen anbiete.

Nach all der Hoffnung, den Zeilen um die Rettung der Ausstellung – auch wenn die Radebeuler traurig sind – jetzt der große Streit. Stimmt es wirklich, dass nur noch ein geringer Teil ausgestellt werden soll? Es gibt komplette Abteilungen mit einer DDR-Post, einer DDR-Kaufhalle, einem DDR-Wohnzimmer. Ganz zu schweigen von der großen Fahrzeugflotte vom Berliner Roller bis zum Militärtrabi.

DDR muss man sehen, anfassen und auch mal riechen können, um diese Zeit deutscher Geschichte erfahren zu können. Schüler, Bundeswehsoldaten, Rentner haben das Museum besucht und sich beeindruckt gezeigt. 40 000 Besucher, darüber würde sich manches Museum in Deutschland freuen. In dieser beinahe Vollständigkeit besteht das Besondere der Sammlung, die sicher in neuen Räumen von einem erfahrenen Museumsmann neu durchgestaltet werden könnte.

Ob Peter Simmel, der kühl rechnende Kaufmann, wirklich die Absicht hat, diesen besonderen Wert auf eine kleine Show zu reduzieren, das war von ihm gestern nicht zu erfahren. Er sollte es nicht nur den Fans von DDR-Trabis und Co. allerdings bald erklären.

