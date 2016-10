Kommentar: Das darf es nicht gewesen sein SZ-Redakteur Sandro Rahrisch über das Bürgerfest auf dem Neumarkt

Die Stadtverwaltung hat am Montag einen guten Job gemacht. Sie hätte ein Volksfest gestalten können. Eines, bei dem die Menschen am Ende nicht mehr so recht wissen, warum sie eigentlich auf dem Platz stehen – für einen unterhaltsamen Abend oder weil sie für Toleranz und Demokratie einstehen. Sie hätte eine Parteienveranstaltung daraus machen können.

Eine, bei der es mehr um derbe Worte gegen Pegida geht, als um das Ziel, eine respektvolle, demokratische Streitkultur wiederherzustellen. Mit dem Bürgerfest wurde ein Mittelweg gefunden. Eine gemäßigtere Form des Demonstrierens, mit der sich, so schien es, mehr Dresdner anfreunden können, als montags eine lautstarke, teils politisch extreme Front gegen Pegida zu bilden und die Rolle des Gegners einnehmen zu müssen.

An dem Punkt, so etwas auf die Beine stellen zu können, steht Dresden aber nicht das erste Mal. Zum Bürgerfest im Januar 2015 versammelten sich sogar mehr als 30 000 Menschen an der Frauenkirche. Die Bürgerdialoge in der Kreuzkirche gab es ebenfalls. Der Schritt nach vorn ist bislang ausgeblieben. Natürlich auch deshalb, weil es kein Patentrezept im Umgang mit Pegida-Anhängern gibt. Aber ohne konkrete Ideen wird Dresden weiter inmitten von Demonstrationen stecken bleiben.

zur Startseite