Kommentar: Dank ist wichtiger als Vorwürfe Holger Gutte über die Rettungstat eines Hörnitzers

Mehrfach hatten jetzt in Hörnitz eine junge Mutti und ihr neun Monate altes Baby einen Schutzengel. Als der Kinderwagen vorm Geschäft wegrollte, hätte er von der Bordsteinkante runterfahren und umkippen können. Die Straße nach Großschönau ist stark befahren. Oft sind Autos und Lkw zu schnell unterwegs. Zum Glück passiert nichts, als der Kinderwagen über die Straße rollt. Und Gott sei Dank kann er auch nicht auf die Wiese rollen. Denn dort wäre er in einen tiefer gelegten Regenwassereinlauf gestürzt. Mutter und Kind hatten nicht nur einen Schutzengel, sondern vor allem Rainer Rieger. Ohne zu überlegen, hat er sofort reagiert und richtig gehandelt. Über die Ursache zu forschen, warum sich der Kinderwagen selbstständig machte, bringt nichts. Vielleicht hat sich die Fußbremse gelöst. Vielleicht war sie nicht ganz eingerastet. Mit Sicherheit macht sich die Mutter des Kindes selbst die größten Vorwürfe. Ihr wird so etwas bestimmt nicht wieder passieren. Deshalb ist es besser, wenn man nicht daran denkt, was hätte passieren können, sondern warum es nicht geschehen ist. Nämlich, weil es Menschen wie Rainer Rieger gibt, für die Hilfe selbstverständlich ist und die dafür nicht erst überlegen müssen.

