Kommentar: Cleverer Schachzug vom Synagogenverein Daniela Pfeiffer über die Betreibung der ehemaligen Görlitzer Synagoge

Sie lassen sich nicht unterbuttern, die Mitglieder des Görlitzer Synagogenvereins. Nach jahrelangen Gesprächen mit der Stadt haben sie viele ihrer Vorstellungen für die Zeit nach der Restaurierung durchsetzen können. Einen langen Atem haben sie dafür gebraucht, denn anfangs wichen die Ideen doch sehr voneinander ab. Und auch jetzt gibt es aus ihrer Sicht noch kleinere Schwachstellen. Eigentlich sollte es in der vergangenen Woche schon einen Stadtratsbeschluss zum Konzept geben. Aber wieder hat der Verein durch einen cleveren Schachzug noch einmal die Notbremse ziehen können: zu einer Tagung nächste Woche hat er aufgefahren, was Rang und Namen hat in Sachen jüdischer Geschichte und Synagogen. Vielleicht, so wird die Hoffnung sein, können die Experten aus Berlin, Essen oder Breslau noch Überzeugungsarbeit im Rathaus leisten, beim einen oder anderen Punkt doch noch einzulenken.

Grundsätzlich aber ist das Konzept gut durchdacht und einem Denkmal von nationaler Bedeutung, wie es die Synagoge ist, würdig. Dass sich Stadt und Verein so lange ausgetauscht und diskutiert haben, hat der Sache am Ende gut getan. Die fachliche und emotionale Seite des Vereins gepaart mit der sachlichen und rationalen der Stadt haben zu einem guten Ergebnis geführt.

