Kommentar: Chancen bei Promis nutzen Steffen Bistrosch über Politiker in der Lausitz und die Wahl

Wenn sich dieser Tage Spitzenpolitiker in Bad Muskau fast die Klinke in die Hand geben, hat das mitnichten mit Wahlkampf zu tun. Das Muskauer Schloss ist Weltkulturerbe und für eine sinnvolle und dauerhafte Nutzung des riesigen Areals kann die öffentliche Wahrnehmung als Tagungsort, wie etwa zur Ministerpräsidentenkonferenz der Länder, nur förderlich sein. Hier wird die Stadt Bad Muskau ebenso wie die mit der Verwaltung des Parks beauftragte Stiftung das Ihrige getan haben, um Politprominenz in dieser Dichte in die abgelegene Kleinstadt an der polnischen Grenze zu holen. Dabei geht es nicht allein um Bad Muskau oder den Landkreis Görlitz. Wer sich als Spitzenpolitiker hier aufhält, erhält zwangsläufig Kenntnis von den Problemen, mit denen sich die Menschen hier beschäftigen. Denn viele von ihnen, prominent oder nicht, nutzen die Gelegenheit, um sich Luft zu machen. So auch im Gespräch mit Peter Altmaier, auf und später hinter der Bühne. Es wird klar, hier geht es um eine ganze Region. Die Leute haben Angst um die Zukunft. Haben die Jungen überhaupt eine Zukunft hier in der Lausitz? Peter Altmaier kennt die Fragen und nennt Antworten dazu. Wenngleich diese parteipolitisch geprägt sein mögen, scheinen einige Politiker seiner Partei hinsichtlich der Folgen eines zu schnellen Ausstiegs aus der Braunkohle sensibilisiert. Das macht Mut und fordert gleichzeitig alle Menschen von hier auf, ihre Stimme zu erheben und die gebotenen Möglichkeiten zu nutzen, Probleme in ihrer Gesamtheit auf das öffentliche Tableau zu hieven. Die Zeit dafür ist günstig, denn im Herbst ist Wahl. Diejenigen, die dann regieren, sollen wissen, dass da jemand ist, der sich an ihr gegebenes Wort erinnert. Und sei es auf Twitter.

Links zum Thema Politisches Schwergewicht

zur Startseite