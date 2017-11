Kommentar: Bus und Bahn fehlt noch mancher Anreiz Ralph Schermann über die Prognosen für den Personennahverkehr

Wieder ist Görlitz die Nummer 1. In der Fortschreibung des Nahverkehrplanes nennt der Zvon den Demianiplatz als die meistgenutzte Stadtverkehrs-Haltestelle der Oberlausitz. Über 1,8 Millionen Fahrgäste steigen hier jährlich ein oder um. Außerhalb von Stadtlinien dagegen hat Görlitz nichts zu melden. Diese Liste führt mit 180 000 Personen im Jahr eine Haltestelle in Wilthen an.

Solche Zahlenspiele gehören dazu, wenn aller paar Jahre die Verkehrsprognosen erneuert werden. Wirklich neu ist dabei indes wenig. Dass der Zvon zum Beispiel „in Zukunft“ Bahnen und Busse besser miteinander verknüpfen will, betont der Verkehrsverbund schon seit Jahren. Um alle Ziele zu erreichen, stecken die Planer freilich in der Zwickmühle der unzureichenden Finanzierung. Wer Anspruch auf engmaschigen Nahverkehr legt, muss diesen auch nutzen. Jedoch: Wer zum Beispiel am Wochenende in Königshainer oder anderen Wäldern wandern will, muss dort mit dem Auto hin, weil passende Busse längst eingestellt wurden. So entwickeln sich Teufelskreise, die weder der Verkehrsverbund noch die Kommunen lösen können. Allenfalls die Politik in Berlin und Dresden, wenn sie begreifen würde, dass man für einen ordentlichen und zudem preiswerten ÖPNV mehr tun muss, als nur Verkehrsspitzen zu bedienen. Noch fehlt leider für mehr Auslastung so mancher Anreiz.

