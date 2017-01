Kommentar: Bürokratie statt Lohngerechtigkeit Alexander Buchmann über die Anhebung des Mindestlohns

Dass man von seiner Arbeit leben können muss, steht außer Frage. Und dass die Lohnkosten sich letzten Endes auch auf die Preise der angebotenen Produkte oder Dienstleistungen auswirken und damit zumindest teilweise von den Kunden getragen werden müssen ebenso. Wer sich daran stört sollte darüber nachdenken, wie sein eigenes Einkommen finanziert wird. Ob der gesetzliche Mindestlohn der richtige Weg zu einer angemessenen Bezahlung für geleistete Arbeit ist, ist jedoch eine andere Frage. Zumindest wenn man den Mindestlohn in seiner jetzigen Form zugrunde legt. Denn neben dessen Höhe, über die man durchaus geteilter Meinung sein kann, ist es wenig zielführend, wenn es Tarifverträge gibt, die unter dem Mindestlohn liegen, der seinen Namen damit ganz einfach nicht verdient. Dass durch eine Erhöhung des Stundenlohns am Ende weniger Geld auf dem Konto landet, ist ein Problem, das viele Arbeitnehmer kennen, wenn sie nach einer Gehaltserhöhung auf ihren Lohnzettel schauen. Speziell im Niedriglohnbereich ist das gleich doppelt widersinnig. Denn so sinkt der eigentlich als Lohnuntergrenze gedachte Mindestlohn durch seine Erhöhung. Aus einer guten Idee wird somit durch die Bürokratie eine schlechte, die ihr Ziel verfehlt.

Links zum Thema Mindestlohn spaltet die Lausitz

zur Startseite