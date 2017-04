Kommentar: Bürger sollen mitentscheiden Romy Kühr über die Diskussion Bahn- oder Radstrecke

Landrat Bernd Lange hat es eilig. Er hat bereits angemahnt, dass man sich nicht allzu lange Zeit lassen darf, mit der Entscheidung, die stillgelegte Bahnstrecke Oderwitz-Herrnhut-Niedercunnersdorf zu kaufen. Die Bahn dränge auf eine schnellen Verkauf. Natürlich tut sie das – sie will ja Geld verdienen. Die Strecke liegt allerdings schon länger brach. Für die Gemeinden sollte das also kein Anlass sein, sich drängen zu lassen. Die Kassen sind knapp, da kann sich niemand eine schlecht durchdachte, spontane Entscheidung in so einer Größenordnung leisten.

Links zum Thema Lieber Bahn fahren statt radeln?

Ein Schnellschuss ist hier nicht die Lösung. Immerhin geht es um viel Geld. Und ist die Schiene einmal weg, war es das endgültig für die Bahnstrecke. Deshalb sollte die Machbarkeitsstudie, auf die dir Grünen drängen, zumindest eine Chance bekommen. Auch dabei sollte aber nicht der Kostenfaktor aus den Augen verloren und gründlich und objektiv geprüft werden, ob sich die Bahnstrecke noch lohnt. Denn auch das Herrichten der Trasse für den Zugverkehr kostet Geld, das nachher wieder eingefahren werden muss. Und auch eine weitere Forderung der Zug-Befürwortet ist durchaus zu berücksichtigen: Man sollte die Bürger fragen, was sie eigentlich wollen. Denn so oder so wird mit ihren Steuergelder bezahlt.

zur Startseite