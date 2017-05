Kommentar: Breitensteins Strategie ist richtig Sebastian Beutler über die Arbeit des Jobcenters

Man hat ja so sein Bild vor Augen: Einmal beim Jobcenter, immer beim Jobcenter. Das hat viel mit den Anfangsjahren zu tun, als die Sozialleistungen des Staates zusammengelegt wurden, um zum einen die Effizienz zu steigern, zum anderen aber auch die Menschen besser und schneller wieder in Arbeit zu bekommen. Beides funktionierte mehr schlecht als recht. Immerhin zeigte die Reform damals erstmals auf, wie viele Menschen ohne Job im Kreis waren. Das war es aber auch schon.

Dass sich seitdem viel getan hat – Tausende einen Job erhalten haben, andere den Landkreis verließen oder in Rente gingen – dass alles zusammen deutlich weniger Menschen vom Staat leben müssen, dieses Bild nehmen wir nur wenig wahr. Dabei stimmt es genauso wie das vor 15 Jahren. Der Aufschwung in der Wirtschaft hat das Geschäft des Jobcenters erleichtert, mittlerweile sind auch viele Programme passgenau aufgelegt.

Links zum Thema Raus aus Hartz IV

Natürlich trifft das noch nicht jeden. Noch immer sind Tausende vom Jobcenter abhängig. Aber es gibt durchaus eine Perspektive. Das Motto des Förderns und Forderns galt schon immer, aber es versprach noch nie so eine Chance für jeden Einzelnen wie momentan. Wenn der Jobcenter-Chef nun auf die Wirtschaft setzt und gemeinsam mit den Arbeitgebern gezielt die Langzeitarbeitslosen in Lohn und Brot bringen will, ist das sicher kein falscher Weg. Staatswirtschaft, ein ausufernder zweiter Arbeitsmarkt – all das haben wir erlebt. Wirklich vorangebracht hat es nur wenige.

zur Startseite