Kommentar: Breite Schultern gesucht Alexander Kempf über den Stellenwert des Eissports in Niesky

Der Einbruch ist heftig. Nicht einmal die Hälfte der gewöhnlichen Zuschauer haben die Nieskyer Tornados zum Saisonauftakt nach Weißwasser locken können. Es wäre zu einfach, dafür den schlechten Nahverkehr verantwortlich zu machen. Denn der Verein hat sich sogar um einen Bus für die Fans bemüht. Aufgrund mangelnder Nachfrage ist der aber nicht gefahren. Solche Angebote machen die Verantwortlichen natürlich nicht nur, um die eigenen Spieler zu motivieren. Wer einen so kostenintensiven Sport wie Eishockey betreibt, der ist auf finanzielle Unterstützung angewiesen. Sponsoren helfen da. Doch auch deren Engagement ist häufig an Publikum geknüpft.

Die Nieskyer Eishockeyfans haben in der Vergangenheit fast immer bewiesen, dass man auf sie zählen kann. Und zwar unabhängig von der Spielklasse oder dem Spielort. Nieskys Engagement für das Eisstadion ist auch dieser Leidenschaft und Lautstärke geschuldet. Natürlich sollen und werden von der modernen Sportstätte, die derzeit in Niesky gebaut wird, nicht nur die Tornados profitieren. Aber sie sind und bleiben das Aushängeschild des Eissports in der Stadt. Darum wird man die Besucherzahlen auch nicht nur in Niesky genau beobachten.

Die lagen bei Heimspielen der Tornados in der vergangenen Saison bei rund 500 Zuschauern und damit unter den Werten vorheriger Saisons. Weiter sinken sollten die Zuschauerzahlen nicht. Das Nieskyer Publikum darf sich von der Strecke nach Weißwasser nicht abschrecken lassen, wenn es beweisen will, dass Eishockey in der Kleinstadt tatsächlich ein Breitensport ist.

