Kommentar: Breitband kommt Mittelstand zugute Jens Trenkler über die Förderung des Breitbandausbaus

Die Nachricht, dass sich die neue Landesregierung unter Ministerpräsident Michael Kretschmer für finanzschwache Regionen beim Ausbau der Breitbandversorgung einsetzen will, machte in der vergangenen Woche rund um Niesky schnell die Runde. In den vergangenen Jahren haben gerade mittelständische Unternehmen immer wieder die schlechte Datenversorgung kritisiert. Schließlich werden im heutigen Zeitalter viele bürokratische Aufgaben über das Datennetz erledigt. Das beginnt von der Versendung von Angeboten und Rechnungen bis hin zu interaktiven Firmenpräsentationen mit großen Datenmengen. Das bislang vorhandene Förderprogramm mit einer Eigenbeteiligung von zehn Prozent ist bei der hauswirtschaftlichen Lage für viele Gemeinden schlicht nicht stemmbar. Mit einem neuen und angemessenen Finanzierungsmodell könnten in den kommenden Jahren gerade finanzschwache Kommunen von einer einhundertprozentigen Förderung profitieren und auch in den Genuss einer modernen und schnellen Datenleitung kommen. Für viele Unternehmen, die sich in den vergangenen Jahren hier angesiedelt haben wäre es somit ein enormer Fortschritt in der Medienwelt. Auch für die Bewohner zwischen Kodersdorf und Kreba-Neudorf könnte ein Ausbau viele Vorteile bringen.

