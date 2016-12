Kommentar: Braucht Niesky ein Warenhaus? Steffen Gerhardt über das Angebot der Nieskyer Geschäfte

Bei der Recherche zum Thema Handel in Niesky erinnerte ich mich, dass die Stadt mal zwei Warenhäuser hatte. Das Eck-HO, dort, wo jetzt die Sparkasse steht, und das Landwarenhaus gegenüber der Molkerei. Nachdem beide Häuser „abgewickelt“ waren, kam die Diskussion auf, dass Niesky zumindest ein Warenhaus braucht, in dem man so ziemlich alles bekommt. Denn so ein Einkaufen waren die Nieskyer ja gewöhnt. Ganz gleich ob Socken, Seife oder eine neue Klobürste, das alles bekam man im Warenhaus.

Links zum Thema Nieskyer kaufen gern und viel ein

Inzwischen haben sich die Zeiten und das Angebot an Geschäften in Niesky grundlegend gewandelt. Ich glaube, ein Warenhaus zum Einkaufen vermisst keiner mehr, höchstens aus nostalgischen Gründen. Denn der sogenannte Branchenmix ist für eine Kleinstadt wie Niesky sehr gut, zumal man alle Geschäfte und Märkte auch mit dem Fahrrad erreicht. Die Nieskyer könnten eigentlich stolz sein, dass sich so eine vielfältige und doch überschaubare Handelsstruktur entwickelt hat. Das miteinander Auskommen ist eine Voraussetzung für einen erfolgreichen Handel in der Stadt. Aber auch, dass der Umsatz stimmt. Die Statistik der IHK bescheinigt den Nieskyern eine hohe Kaufkraft. Dass sie die haben, sollten sie ihren Händlern auch an diesem verkaufsoffenen Sonntag zeigen.

zur Startseite