Kommentar: Böhme hilft Welterbe-Ansprüchen Sebastian Beutler über die Pläne für die Dreifaltigkeitskirche in Görlitz

Es ist schon enorm, was mit einer guten Idee alles bewegt werden kann. Das geplante Jacob-Böhme-Zentrum in der Dreifaltigkeitskirche ist dafür ein gutes Beispiel. Der Ort ist passend gewählt, die Dresdner Kunstsammlungen werden eine sehenswerte Dauerausstellung kreieren, die Landeskirche und der Bund helfen und die Stadt hat eigene Ideen, um den Strauß noch bunter zu binden. So kann ein stimmiges Ensemble entstehen.

Die neueste Wendung in den Plänen mit der Einbeziehung der Unesco-Welterbeansprüche von Görlitz beendet zugleich allzu vermessene Gedanken für gläserne Neubauten hinter dem Rathaus. Vielleicht wäre es aus Sicht der Stadtplaner ganz schön, auf die Freifläche an der Büttnerstraße in all den Altstadtprunk etwas verstörend Modernes zu setzen. Aber Görlitz ist andererseits gut beraten, mit so einem Bau nicht gleich seinen Welterbe-Hoffnungen einen Tiefschlag zu versetzen. Auch wenn die Stadt über die Hallenhäuser auf die Unesco-Liste kommen will, so ist es doch das unverfälschte Gesamtensemble des Denkmals Görlitz, das Welterbe-Niveau besitzt. Die Dreifaltigkeitskirche als eine der ältesten Gotteshäuser in der Stadt kann den Gedanken des Welterbes sicher mindestens genauso gut aufnehmen und interessierten Touristen und Görlitzern vermitteln.

