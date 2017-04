Kommentar: Bodenständig und sympathisch Carla Mattern über den Firmenverbund Bretschneider

Schon der Name des Unternehmens deutet darauf hin, dass mehrere Standbeine vorhanden sind. Die stellt der Firmenverbund Bretschneider auch gern öffentlich vor und leistet sich seit 2014 ein eigenes Kundenmagazin. Das kann sich sehen lassen. Vielfältig, informativ und sympathisch: So lässt es sich am schnellsten beschreiben. Rund um Energie können die Bretschneiders vieles leisten. Mineral wird vertrieben, und beispielsweise auch die Baustellen im Tagebau oder die Kodersdorfer Firma Schweighofer beliefert, mit Brennstoffen gehandelt und ein Meisterbetrieb kümmert sich um Heizung, Sanitär und Elektro. Das macht Sinn. Und auch der BHG-Laden, der nicht nur mit dem bekannten Sortiment weitergeführt wird, sondern um vielerlei Waren ergänzt wurde, darunter Lebensmittel und Getränke, als der Tante-Emma-Laden der Firnhabers geschlossen wurde. Damit können die Nieder Seifersdorfer weiter im Ort einkaufen. Vieles davon wächst und stammt aus der Region und trifft damit sicher den Nerv der Kunden. Mit zwei weiteren Angeboten macht sich der Firmenverbund zusätzlich wichtig als Standort im Dorf: Hier gibt es eine Postfiliale und eine Auszahlstelle der Sparkasse. Und ebenso wichtig für Kundenbindung: Viele Mitarbeiter leben im Ort oder den Nachbardörfern.

