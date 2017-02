Kommentar: Bloß nicht auf Wind und Regen schimpfen Daniela Pfeiffer über viel zu hohe Feinstaub-Werte in Görlitz

Die Görlitzer können aufatmen. Erstmal jedenfalls. Die Dunstglocke, die über der Stadt gehangen hat, ist dank des schlechten Wetters verschwunden. Also bloß nicht auf Wind und Regen schimpfen. In diesem Fall haben sie zur Gesundheit beigetragen. Denn die gesundheitlichen Probleme, die so viel Feinstaub in der Luft nach sich ziehen, können schon beunruhigen. Jeder 15. soll damit zu kämpfen haben, sagen Experten. Schleimhautreizungen und Husten sind da noch harmlosere Auswirkungen. Sicher, wir haben noch keine asiatischen Verhältnisse, wo Smog fast alltäglich ist und Menschen mit Atemschutzmaske ein ganz normales Bild.

Aber dort wollen wir auch nicht hin. Was also tun? Abgesehen vom Urlaub in den Bergen, dem Wochenendspaziergang im Wald oder der Hoffnung auf Wind, ist es sicher nicht viel, was jeder einzelne ausrichten kann. Außer eben doch mal das Auto stehen lassen, wenn es auch zu Fuß oder mit dem Rad geht. Die Stadt könnte in diesem Jahr wieder auf eine Überschreitung der 35 zulässigen Tage zusteuern. Eigentlich müssten dann drastische Maßnahmen wie in Stuttgart anstehen. Doch würde das aufgrund der Grenzlage viel bringen? Wohl nicht, da viel von der schlechten Luft tatsächlich von jenseits der Neiße zu uns herüberströmt.

