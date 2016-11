Kommentar: Bitte nicht nur einmal Hände waschen Nadine Franke über Vorsorge in der Erkältungszeit

Kindergärten und Grundschulen haftet der Ruf an, dass sich alle anstecken, sobald ein Kind erkrankt. Das ist kein Wunder, denn die Kinder verbringen den ganzen Tag zusammen und am Abend können sie ihre Eltern anstecken. Die aktuelle Lage in den Einrichtungen spiegelt das noch nicht wider, aber erkrankt sind trotzdem genügend Menschen.

Denn es gibt noch mehr Möglichkeiten, mit Keimen in Berührung zu kommen. Das Händeschütteln im Büro, das Polster im Bus oder sogar das Streicheln des Haustiers. Fast überall besteht Ansteckungsgefahr. Trotz aller Vorsicht genügt eine unbedachte Berührung, um krank zu werden. Allerdings ist das ganz normal. Der Versuch, Ansteckungsherde zu vermeiden, ist wichtig. Doch das ist kein vollständiger Schutz. Stattdessen muss jeder selbst für seinen Körper vorsorgen. Viele Vitamine, die richtige Ernährung, ausreichend Schlaf und Wechselduschen stärken das Immunsystem. Außerdem hilft es, häufig die Hände zu waschen und die Hände vor allem aus dem Gesicht fernzuhalten. Das schließt eine Erkrankung nicht völlig aus, doch es verringert die Ansteckungsgefahr. Natürlich ist diese Vorsorge mit etwas Aufwand verbunden, allerdings es hat schon manch lästige Erkältung vermieden.

