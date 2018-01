Kommentar: Bitte mehr Service zum neuen Service!

Wie viele Haushalte empfangen ihr Fernseh- und Radioprogramm wohl noch mit einer Antenne? Sicher eine Minderheit. Denn die meisten haben einen Spiegel am Haus oder das passende Kabel in der Dose, aus dem der Medienempfang strömt. Und dennoch bergen die Probleme, mit denen Antennenempfänger nun kämpfen, einigen Sprengstoff – gesellschaftlichen und vielleicht auch am Ende politischen.

Gelobt und gepriesen werden Neuerungen zur Einführung. Alles wird besser, schöner, toller. Doch was, wenn es nicht funktioniert? Abzocke sei das nur, heißt es dann, all das werde nur eingeführt, damit sich der Verbraucher ein neues Gerät kaufen muss, um Gewohntes zu behalten. Dass die Betroffenen so denken, ist nicht verwunderlich. Und mitunter steckt auch ein Körnchen Wahrheit darin.

Links zum Thema Moderne Funkstörung

Was sie dabei zu Recht ärgert, ist der fehlende Service. Ein Anruf bei der Firma in der Ferne hilft oft wenig weiter. Um die Stelle zu finden, an der es hakt, braucht es Sachverstand, Erfahrung, Zeit und Geduld vor Ort – einen Experten. Und das kann am Ende teuer werden. Sicher spielt auch die Generationenfrage eine Rolle: Nicht jeder will immer gleich alles wegschmeißen. Die rasante technische Entwicklung stellt aber auch junge Leute vor Herausforderungen.

zur Startseite