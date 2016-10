Kommentar: Bitte alle einsteigen Sabine Ohlenbusch über die Nieskyer Zugverbindung

Nicht nur in der Stadt müssen die Einwohner mobil sein. Gerade außerhalb der Ballungszentren sind die Wege weit, Jede und Jeder legt sie täglich zu Schule, Arbeitsstelle, Einkaufsmärkten oder Ärzten zurück. Vom sozialen Anschluss ganz zu schweigen. Deshalb kann nur der öffentliche Nahverkehr sicher stellen, dass nicht alle in die Städte ziehen. Und auch in kleinen Städten Menschen gerne leben, die jeden Tag in größere Städte müssen.

Aber nicht nur die Einwohner profitieren von Bahnverbindungen. Auch der Tourismus und damit einer der nachhaltigsten Wirtschaftszweige für die Lausitz verlagert sich mehr und mehr auf die Schiene. Wer schon einmal in Brandenburg im weiteren Umfeld von Berlin versucht hat, an einem Sonntagnachmittag im Sommer in einen Regionalzug einzusteigen, weiß, dass ein Abteil immer überfüllt ist: das Fahrradabteil. Wenn also das Radwegenetz weiter ausgebaut und das Regionalmarketing sich in Zukunft stärker auf den Zweiradtourismus stützen will, dürfen auch die Züge nicht durch Vernachlässigung ausfallen. Denn auch wenn Viele in Metropolen leben möchten – erholen wollen sie sich auf dem Land.

Fürsprecher für die Schiene müssen dennoch die Gemeinden sein, die direkt von den drohenden Streichungen betroffen wären. Und sie äußern sich, alle auf ihre Weise. Dass dabei Wirtschafts- und Verkehrsexperten aus beiden Regierungsparteien zusammenarbeiten, ist überlebensnotwendig für die Züge. Die Finanzierung des Regionalverkehrs zwischen Bundesmitteln und Kieler Schlüssel sowie der Verteilung innerhalb des Freistaats ist kaum von Außenstehenden zu durchschauen. Schade, dass es nicht einfacher geht. Aber gut, dass viele Augen hier aufpassen. Damit die Lausitz den Anschluss nicht verliert.

