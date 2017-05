Kommentar: Bessere Bezahlung für Pflegekräfte Matthias Klaus über die Pflege-Misere in der Oberlausitz

Es ist ein Kreuz mit dem Altwerden. Keiner will es, alle werden es. Mit dem Altwerden kommen die Zipperlein, im besten Falle sind es noch die körperlichen. Altenheim? Pflege? So richtig will das wohl keiner. Älter werden in den eigenen vier Wänden, am Besten noch mit einer netten Pflegerin – so kann man sich den Lebensabend vorstellen. Manchmal funktioniert das ja auch. Die Kolleginnen von der ambulanten Pflege, wie sie jetzt beispielsweise von der Awo umgesetzt wird, kommen vorbei, helfen, wo es Not tut. Das funktioniert leider nicht immer. Wenn der Geist schneller altert als der Körper , bleibt letztendlich nur die stationäre Pflege. Ein Beruf, der Herausforderungen mit sich bringt. Und immer noch ein Frauenberuf ist. Großer Respekt an dieser Stelle für alle Pflegerinnen, egal, bei welchem Arbeitgeber sie angestellt sind. Pflegerin, Pfleger – sie sind gesucht auf dem Arbeitsmarkt. Harte Arbeit, nicht besonders gute Bezahlung, so ist das Klischee. Dagegen macht die Gewerkschaft Verdi am Freitag in Görlitz mobil. Sicherlich zu Recht. Mehr Personal wird gefordert. Auch richtig. Aber: Woher soll es denn kommen? Aus dem Nachbarland? Die große Polen-Offensive an Pflegekräften ist ausgeblieben, sagt die Gewerkschaft. Bleibt die alte Regel: Gutes Geld für gute Arbeit.

