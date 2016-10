Kommentar: Berufsschulen sind nicht zweite Klasse

Fakt ist, dass die Stadt alle Möglichkeiten für eine sinnvolle Verteilung ihrer Schulstandorte in Dresden ausloten muss. Warum nicht also ein Berufsschulzentrum für Prohlis? Allerdings nur, wenn Schüler dort auch die Hochschulreife erlangen können. Das hat der Stadtrat schließlich beschlossen. Doch noch gibt es zu viele offene Fragen: Wird die Bildungsagentur in Prohlis überhaupt ein Berufliches Gymnasium genehmigen? Reicht der Platz an diesem Standort für Berufsschule und Gymnasium aus?

Dass Schüler und Lehrer des Berufsschulzentrums für Wirtschaft an keine dauerhafte Lösung glauben, ist nachvollziehbar. Zu oft wurde ihnen ein sanierter Standort versprochen. Zu oft mussten sie während der Bauarbeiten lehren und lernen. Um dann doch wieder in eine unsanierte Plattenbauschule umziehen zu müssen. Der Schulleiter formuliert seinen Wunsch deutlich: Umzug ja, aber nur in einen sanierten Altbau im Dresdner Westen. Darüber muss die Stadt nachdenken. Auch, um zu zeigen, dass Berufsschulen nicht als Schulen zweiter Klasse behandelt werden. Auch für sie gilt, dass Beschlüsse des Stadtrates eingehalten werden müssen.

