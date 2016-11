Kommentar: Beratung gibt es nur vor Ort

Konkurrenz belebt das Geschäft, besagt ein Sprichwort. Es mag Zeiten gegeben haben, in denen das auch für unsere lokalen Händler zugetroffen hat. Inzwischen dürfte der Satz für viele Geschäftsinhaber mit Blick auf den Onlinehandel großer Konzerne wie der blanke Hohn klingen. Es ist ein Kampf David gegen Goliath, der nicht belebt, sondern sterben lässt. Viele Geschäfte haben in den letzten Jahren geschlossen, andere kämpfen ums Überleben.

Deshalb ist es wichtig, dass wir Verbraucher die Händler vor Ort unterstützen. Zugegeben, bei Zalando, Amazon und Co ist die Auswahl größer und der Preis auf den ersten Blick oft kleiner. Aber in der Regel kommen zusätzlich Versandkosten hinzu. Und wie oft schickt man Bestelltes wieder zurück, weil es doch nicht das Richtige war. Weil die Farbe in Wirklichkeit ganz anders aussieht oder weil man sich bei der Größe doch verschätzt hat. Was fehlt, ist die Beratung. Die bekommt man nur vom Experten im Fachgeschäft.

Für den Einkauf vor Ort spricht auch noch etwas anderes: Die Händler beleben unsere Innenstädte. Wer nur noch online bestellt, darf sich nicht wundern, wenn auf den Straßen nichts mehr los ist. In kleineren Gemeinden ist das leider oft schon Realität. Wenn die Geschäfte nicht leerstehen sollen, brauchen sie Kunden. Das Weihnachtsgeschäft hat schon begonnen. Warum nicht in diesem Jahr mal alle Geschenke bei lokalen Händlern vor Ort kaufen?

