Kommentar: Beharrlich zu sein zahlt sich aus Carla Mattern über die Fördermillion für Kreba-Neudorf

Ja, ganz kurz ließen die Kreba-Neudorfer schon die Köpfe hängen, als im vergangenen Jahr die Absage für Fördermittel kam. Denn eigentlich hatte alles gepasst: Die Turnhalle gehört zur Infrastruktur des Ortes, sie ist wichtig für die Sportler in der Gemeinde und schließlich sollen in dem Anbau an das Gebäude künftig auch die jungen Leute vom Jugendklub endlich vernünftige Räume bekommen. Doch Kreba-Neudorf ist auch nicht der Nabel der Welt. Da gibt es ganz andere Städte mit prestigeträchtigeren Objekten und Projekten. Doch die Kreba-Neudorfer ließen nicht locker, suchten sich Unterstützer. Jetzt hat sich die Beharrlichkeit ausgezahlt.

Einfach wird es auch mit den reichlich anderthalb Millionen Euro Bundesgeld nicht. Da ist zum einen die zu erwartende Preissteigerung. Der Bausektor boomt und damit steigen die Preise. Erste Kostenschätzungen stammen aus 2015. Das Gebäude ist alt. Wer weiß, was beim Bauen noch Schwierigkeiten macht, das zusätzliches Geld kostet. Die Stadt Niesky kann ein Lied davon singen. Bei ihrem Eishallenbau hat der Baugrund für solch eine Überraschung gesorgt. Aber Bangemachen gilt nicht. Kreba-Neudorf hat sich beharrlich für seine Schule und das Schloss eingesetzt. Die Turnhalle gehört einfach dazu.

