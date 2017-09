Kommentar: Baufirmen aus dem Umland freuen sich Sebastian Beutler über die Görlitzer Investitionsstrategie

Wenn er seine Politik zum Erfolg machen will, lässt Oberbürgermeister Siegfried Deinege nichts unversucht. Das kennen wir ja schon vom soziokulturellen Jugendzentrum, das trotz einer Kostenverdopplung im Millionenbereich gebaut wird. Nun will er sich die Baufirmen vorknöpfen und ermutigen, Personal einzustellen, damit sie sich um die städtischen Aufträge von mehr als 80 Millionen Euro bis Ende nächsten Jahres bewerben können. Nur welche Baufirmen? Nach den großen Baupleiten in den 1990er Jahren verfügt Görlitz über keinen großen Hochbau-Betrieb mehr. Beim Tiefbau hält der Gleisbau die Stellung. Da ist es unumgänglich, dass die letzten großen Millionen-Aufträge der Stadt nach Bautzen und Weißenberg gingen. Beim Hartz-IV-Haus von Kommwohnen in der Löbauer Straße sind bislang auch nur Hochbaufirmen aus dem Kreis, aber nicht aus der Stadt beteiligt. Das sichert zwar Beschäftigung im Kreis und der Oberlausitz, vielleicht auch den Job von ein paar Görlitzern in diesen Unternehmen.

Doch Deinege ging es um etwas anderes. Der OB wollte mit einem Investitions-Feuerwerk zusätzliche Jobs und Aufträge für Görlitzer Firmen initiieren und damit die Gewerbesteuer-Einnahmen zum Sprudeln bringen. Das ist gut gemeint, doch gelingt es nicht, muss der Stadtrat schon bald nicht über Ausgaben-, sondern über Sparprogramme verhandeln.

Aber kann sich denn so schnell etwas ändern an der Lage? Kaum. Bei allem Optimismus von Bürgermeister Wieler: Irgendeine Baufirma von irgendwoher wird das Görlitzer Rathaus für jeden Auftrag finden. Das ist keine Kunst, nur eine Frage des Geldes. Doch das ist ja gerade nicht Deineges Strategie. Sie läuft aber auch deswegen ins Leere, weil eben nicht mehr Planwirtschaft herrscht. Die Stadt kann nicht mehr direkt ihre Aufträge an städtische Firmen vergeben, sie muss sie ausschreiben. Ergebnisoffen. Damit entfällt aber die Sicherheit für die Betriebe, dass ihrem Mut Rechnung getragen wird, Personal einzustellen. Mal abgesehen davon, dass sich alle Bau-Unternehmer im Moment fragen, wo sie die Fachkräfte herbekommen sollen. So bleibt die Erkenntnis: Die Stadt kann zwar viel investieren, doch wohin der Euro rollt, liegt nur bedingt in ihrer Macht.

zur Startseite