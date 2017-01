Kommentar: Bahntickets billiger, Parkgebühren hoch

Der Aufschrei ist groß, eine Protestbewegung bereits formiert: Die Debatte um Parkgebühren scheint in Dresden mehr Menschen zu beschäftigen als manche Wahl. Dabei geht es genau um 50 Cent, die pro Stunde mehr anfallen sollen. Zwei Euro muss der Dresdner dann zahlen. Allerdings nur, wenn er mitten in der Innenstadt stehen will. Läuft er ein Stück weiter, ist es nur noch ein Euro.

Das sind Summen, über die Bewohner anderer Großstädte nur lächeln können. In Stuttgart sind 3,50 Euro fällig, in Amsterdam zahlt man halbstündlich sogar 6,50 Euro. Die Hauptstadt der Niederlande hat es damit ein Stück weit geschafft, den Verkehr aus der Stadtmitte zurückzudrängen. Und genau das wäre auch der richtige Weg für Dresden. Die Parkgebühren sollten weiter erhöht und stattdessen die Tickets der Dresdner Verkehrsbetriebe günstiger angeboten werden. Eine Familientageskarte kostet heute für die Zone 1 (Dresden) neun Euro. Dafür könnte man viereinhalb Stunden parken. Fällt das Verhältnis besser zugunsten von Bus und Bahn aus, gäbe es wohl bald viele freie Parkplätze.

Pendler haben durchaus zumutbare Alternativen: 40 Euro Monatsmiete im Parkhaus Mitte sind kein Wucher. Und wer möchte, kann das Szenario gern weiterdenken. Neue, kostenlose Park & Ride-Plätze an den Stadträndern und eine autofreie Innenstadt. Dafür schnellere Taktzeiten bei Bussen und Bahnen.

