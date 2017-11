Kommentar: Aus Forderungen muss Politik werden Sebastian Beutler über den Reformkurs der Kreis-CDU

Die Lage der Kreis-CDU war schon mal komfortabler. Seit sechs Wochen versucht sie damit klar zu kommen, den Wahlkreis verloren zu haben. Erstmals seit 1990 – und dann auch noch an die AfD. Es macht die Situation für sie an der Neiße nicht einfacher, dass bundesweit die CDU stärkste Kraft wurde und sich schon wieder in Sondierungsverhandlungen für eine neue Regierung in Berlin befindet. Dort ist wenig Zeit und Raum, um über Fehler zu diskutieren. Doch an der Neiße und in Sachsen ist das nötig. Denn es ist zwar richtig, dass die Flüchtlingspolitik und ein völlig verkorkstes Kandidaten-TV-Duell wahlentscheidend waren. Bei der Stimmabgabe der Wähler spielten aber genauso fehlende Lehrer und Polizisten in Sachsen eine Rolle wie Ärgernisse aus den Kommunen. Die Kreis-CDU hat jetzt mit ihrem Forderungskatalog für den ländlichen Raum einen ersten Schritt getan. Er wird nur Erfolg haben, wenn ein Großteil dieser Forderungen auch umgesetzt, also Teil der sächsischen Politik wird. Die Menschen wollen nicht nur hören, dass die Politiker verstanden haben, sie wollen es in ihrem persönlichen Umfeld auch spüren. Dazu wird die CDU auch viel stärker mit dem Bürger ins Gespräch kommen und ihre Politik erläutern müssen. Dass sie neue Veranstaltungsformen sucht und auch das Internet reger nutzen will, sind erste Zeichen dafür. Dazu ist es nie zu spät.

