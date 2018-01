Kommentar: Aufklärung zu Wölfen ist noch zu dürftig

Die Oberlausitzer Wölfe scheinen sich wohlzufühlen in ihrer Umgebung, sie vermehren sich fleißig. Das zeigt die Bilanz der Wolfsexperten, die jetzt ihre Erkenntnisse über die vergangenen beiden Jahre in Sachen Wölfe in Sachsen herausgegeben haben. Die Bilanz sagt aber auch aus: Acht Wölfe sind bei Zusammenstößen mit Autos gestorben. Das zeigt: Hier prallen offensichtlich verschiedene Welten aufeinander – im wahrsten Wortsinne. Die Wölfe machen auf ihren Wanderungen natürlicherweise auch vor Straßen nicht Halt – und überqueren diese. Genau dann werden sie aber auch zur Gefahr für den Menschen. Natürlich: Wildunfälle gibt es immer wieder, auch mit anderen Wildtieren. Wie man sich verhält, um Wildunfälle zu vermeiden, dazu wird immer wieder von Experten aufgeklärt.

In Sachen Wolf beschränken sich Aufklärungskampagnen hauptsächlich auf Ratschläge für die Halter von Nutztieren wie Schafen oder Rindern. Doch wie verhält man sich, wenn man beim Gassigehen im Wald auf einen Wolf trifft? Was kann man tun, damit Isegrim einem nicht bei der Überlandfahrt vors Auto läuft? Und was tun, wenn es doch passiert ist? Auch solche Fragen müssen von den Experten beantwortet werden. Da gibt es durchaus noch Nachholebedarf.

