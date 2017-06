Kommentar: Auf die eigenen Leute setzen

In Zeiten von Leiharbeitern, Aushilfen und geringfügig Beschäftigten setzt das Unternehmen Elektrotechnik Niesky auf solide Ausbildung und eine feste Belegschaft. Und das schon seit Jahren. Zum einen ist das die Konsequenz daraus, die eigenen Personallücken zu schließen, wenn Kollegen in Rente gehen. Zum anderen sichert das Unternehmen sich dadurch fachlich ausgebildeten Nachwuchs. Schließlich zählt am Markt Qualitätsarbeit. Eine Firma, die sich auf Elektroinstallationen spezialisiert hat, ist dabei nur ein Gewerk von vielen, wenn es um den Neubau von Wohnhäusern oder Industriebauten beispielsweise geht.

Klar, ETN ist dem Kostendruck genauso ausgesetzt wie andere Firmen. Aber das mittelständische Unternehmen lässt die Arbeit noch von den eigenen Leuten machen. Denn diese kennen das nur zu gut: Baustellen in Deutschland, auf denen kaum noch Deutsch gesprochen wird. Da sind Missverständnisse allein schon durch die Sprache vorprogrammiert und manches im Nachhinein auszubügeln, was hätte vermieden werden können.

Auch aus diesem Grund sei ETN der 20. Unternehmerpreis gegönnt. Zumal die Lehrlingsausbildung seit 25 Jahren in der Firma eine feste Tradition hat und an ihr trotz mancher Turbulenzen auch künftig festgehalten wird.

