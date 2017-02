Kommentar: Auf den Schultern der Schüler Sylvia Jentzsch über das fehlende Bildungsticket

Die drei Schülerinnen, die das Berufsschulzentrum in Riesa besuchen, verdienen meine Hochachtung. Sie arbeiten konsequent an ihrem beruflichen Werdegang, bleiben in der Region und nehmen dafür auch einen langen Anfahrtsweg in Kauf. Sicher gibt es noch mehr Jugendliche, die ebenfalls mit solche Problemen wie die Drei zu kämpfen haben. Und es ist erstaunlich, dass sie das auf sich nehmen.

Auf ihren Schultern wird das ausgetragen, was einige Politiker und Landräte nicht in Ordnung bringen wollen. Das Grundproblem sind die fünf Verkehrsverbünde, die es in Sachsen gibt. Da diese unterschiedliche Fiananzierungs- und Vertriebssyteme haben, ist es bisher nicht gelungen, ein kostengünstiges Bildungsticket anzubieten – so wie es im Koalitionsvertrag steht. Es stellt sich jedem die Frage, warum es überhaupt fünf Verbünde geben muss, wo doch alle das Ziel haben, dass Menschen von einem Ort zum anderen gelangen sollen.

Bleibt den Schülerinnen zu wünschen, dass es bald eine Lösung gibt und sie sich auf das für sie Wesentliche konzentrieren können – auf einen guten Schulabschluss.

zur Startseite