Kommentar: Auch im Alter in der Heimat bleiben Alexander Buchmann über Einrichtungen zum Betreuten Wohnen

Die Zahl alter Menschen in der Region steigt und mit ihr auch der Bedarf an altersgerechten Wohnungen und betreutem Wohnen. Und weil das so ist, entstehen auch allerorts entsprechende Angebote. Das kann man gut finden oder schlecht, aus wirtschaftlicher Sicht macht das Sinn. Und eine zum Betreuten Wohnen umgebaute Immobilie ist allemal besser als eine leerstehende. Auch das leuchtet ein. Dass nicht nur in den größeren Städten und Gemeinden des Landkreises derartige Einrichtungen entstehen sondern auch ein kleineren Dörfern wie Gablenz, hat aber noch einen entscheidenden Vorteil: Ältere Menschen, die eine Betreuung benötigen, haben die Möglichkeit, in ihrem Heimatort oder zumindest in der Nähe zu bleiben. Denn wer sein ganzes Leben in einem bestimmten Ort verbracht hat, möchte vielleicht auch dort wohnen bleiben, wenn es mit der Gesundheit und der Selbstständigkeit schlechter wird, anstatt in eine größere Stadt umziehen zu müssen. So bleibt man auch für seine bisherigen Freunde in Reichweite. In Gablenz erhalten die Menschen jetzt diese Möglichkeit. Mit dem nahen Kromlauer Park ist der Ort aber wahrscheinlich auch für manch anderen attraktiv, der zuvor woanders gelebt hat.

