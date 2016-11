Kommentar: Artenschutz muss Grenzen haben Jana Ulbrich übers Wolfsmanagement in der Region

Es bleibt unbestritten: Der Wolf steht streng unter Naturschutz. Das ist auch gut so. Und das will auch niemand ändern. Was aber, wenn der Wolf für die Menschen in seiner Nähe zu einem nicht mehr beherrschbaren Problem wird? Wenn immer mehr Nutztierhalter ihr Hobby oder sogar ihre Arbeit und damit ihre Lebensgrundlage aufgeben? Wenn Weiden nicht mehr beweidet werden und damit Kulturlandschaft stirbt?

Darf der Schutz der Wölfe über das Wohl und die Interessen der Menschen gestellt werden? Man könnte den Eindruck gewinnen, dass das gegenwärtig in Sachsen so ist. Es wird immer mehr Geld ausgegeben für immer neue Maßnahmen zum Schutz der Nutztiere. Schlaue Wölfe werden sie immer wieder zu überwinden wissen. Wo und wie soll das enden?

Artenschutz darf nicht dogmatisch über allem stehen. Er muss – bei aller Liebe zum Wolf – auch Grenzen haben dürfen. Im Falle des Wolfes sind die Grenzen im Gesetz klar definiert. In Ausnahmefällen lässt das eine „Entnahme“ von Wölfen aus einer Population zu. Bisher ist diese Möglichkeit noch nicht praktiziert worden. Bisher war das auch noch nicht notwendig. Und jetzt? Das Wolfsmanagement braucht keine Dogmen, es braucht gesunden Menschenverstand und vernünftige Lösungen.

