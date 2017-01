Kommentar: Anwohnern gehen die Jalousien runter Anja Beutler über die andauernden Licht-Probleme im Dreiländereck

Nicht alles, was hell strahlt, ist ein Leuchtturm. Doch das zeigt sich manchmal erst auf den zweiten Blick. Sicher, die Idee, Abwärme und Energie eines Kraftwerkes für die Zucht von Tomaten, Gurken oder anderen Vitaminspendern für den heimischen Markt gleich vor Ort zu nutzen, hat Charme. Immerhin entfallen hohe Transportkosten. Es entstehen sogar zusätzliche Arbeitsplätze. Und die Umwelt wird durch die entfallenden weiten Wege wenigstens ein bisschen geschont – auch wenn das die Kohlekraftgegner sicherlich wenig besänftigen dürfte. Dass die Früchte schmecken, haben auch schon einige Oberlausitzer festgestellt, die sich die Turow-Tomaten auf der Zunge zergehen lassen haben.

Dass es aber derart lange dauert, die enorme nächtliche Aufhellung der ganzen Umgebung durch die Anlage in den Griff zu bekommen, ist nicht gerade ein Ruhmesblatt. Immerhin ist die Erkenntnis, dass das Glashaus Helligkeit abstrahlt, nicht neu. In den Niederlanden haben viele Firmen ihre Gewächshäuser deshalb mit Jalousien ausgerüstet. Das hätte man also im Vorfeld schon wissen und ändern können, spätestens aber bei den ersten Beschwerden vor zwei Jahren. Nun ist der helle Schein noch immer bis ins Oberland zu sehen. Kein Wunder, dass bei den Anwohnern ganz sprichwörtlich die Jalousien runtergehen.

