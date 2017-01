Kommentar: An Bad Muskaus Zukunft glauben Alexander Buchmann über die Investitionen von Bund und Land in Sachsen

Die Jungen ziehen weg, die Alten bleiben zurück oder ziehen irgendwann hinterher, und wenn mit dem Tagebau Schluss ist, kann man hier sowieso zusperren. Diese pessimistische Meinung teilen nicht wenige Menschen in der Region. Der Freistaat Sachsen sieht das zum Glück anders und investiert erneut in die touristische Entwicklung Bad Muskaus und damit der gesamten Lausitz. Denn bei den 100 000 Euro für den Kauf der alten Brauerei wird es nicht bleiben, wenn aus der Ruine etwas Neues entstehen soll, das einmal Menschen von außerhalb hierher lockt. Dass dafür weitaus höhere Investitionen notwendig sein werden, weiß jeder, der schon einmal Gelegenheit hatte, sich das Areal näher anzusehen.

Der Freistaat, der bereits Millionen für andere Projekte in Bad Muskau bereitgestellt hat, hat aber offenbar genug Vertrauen in die touristischen Möglichkeiten der Stadt und der Region, um dafür weiteres Geld in die Hand zu nehmen. Jetzt gilt es zu hoffen, dass dieses Vertrauen auch auf private Investoren abfärbt und diese ebenfalls an eine Zukunft der Lausitz im Tourismus – und irgendwann einmal auch ohne die Braunkohle – glauben lässt. Denn jeder, der aktuell eher pessimistisch in die Zukunft der Region schaut, wäre letztlich wohl froh, sich geirrt zu haben.

