Kommentar: Amerikaner werden mitreden wollen Matthias Klaus über Stöckers Verkaufspläne

Was wird aus Euroimmun? Diese Frage will Unternehmensgründer Winfried Stöcker nicht dem Zufall überlassen. Im Januar wurde der Unternehmer aus der Oberlausitz 70. Er kann sich aussuchen, an wen er seine Firma verkauft. Das ist richtig so. Perkin Elmer, die Amerikaner, sind offensichtlich seine erste Wahl. Über eine Milliarde Euro fließen, eine für Normalverdiener unvorstellbare Summe. Vor 30 Jahren hat Winfried Stöcker das Unternehmen in Lübeck gegründet. 2 400 Mitarbeiter weltweit gehören inzwischen dazu. Winfried Stöcker – das steht für einen der führenden Hersteller medizinischer Labordiagnostik.

Und in der Oberlausitz für Arbeitsplätze in Rennersdorf, Bernstadt, für ein Forschungszentrum am Berzdorfer See und für die Görlitzer vor allem für das Kaufhaus. Das alles ist sicher – nach dem derzeitigen Stand der Dinge. Winfried Stöcker bleibt Vorstandsvorsitzender bei Euroimmun. Fest steht auch: Mit dem Kauf werden die Amerikaner ein Wörtchen mitreden wollen. Es bleibt den Mitarbeitern von Euroimmun, für die Vorhaben in und um Görlitz zu hoffen, dass sie am Ende so umgesetzt werden, wie es sich Winfried Stöcker vorstellt. Verhandlungen des Firmenchefs und seinem Team mit den neuen Partnern – man kann Winfried Stöcker nur Glück wünschen.

