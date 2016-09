Kommentar: Am See gehen alle auf Nummer sicher Sebastian Beutler über die neuen Naturschutz-Gutachten

Das ist noch nicht das Ende aller Hoffnungen am Berzdorfer See. Beileibe nicht, aber eine kleine Enttäuschung mehr wäre mit der Verschiebung der Schiffbarkeitserklärung am See verbunden. Im schlimmsten Fall würden Motorboote und der Ausflugsdampfer erst ab 2018 über den See fahren können. Das kann so kommen, muss aber nicht.

Deswegen müssen alle Beteiligten im Moment einfach die Nerven behalten. Wenn die Schockwelle ausgerollt ist, könnte auch die Einsicht wachsen, dass Motorboot- und Fahrgastschifffahrt auch über eine wasserrechtliche Genehmigung erlaubt werden kann. Allerdings ist der Ausgang eines solchen Antrages unsicher, mit neuen Kosten verbunden und dauert seine Zeit. Mit dieser Unsicherheit müssen wir einfach leben.

Können wir auch. Denn alle Beteiligten halten ungeachtet der Genehmigungsprozesse an ihren Investitionen fest. Das Hafengebäude entsteht gerade, wie das Sinne-Hotel, der Bergbausanierer LMBV kündigt an, im kommenden Jahr die Anlegestellen im Hafen zu modernisieren, die Rettungstürme zu errichten, die Straße zum Nordstrand zu bauen und wichtige Strom- und Wasserleitungen an den Nordstrand und nach Deutsch Ossig zu verlegen.

Man kann auch das Positive an neuerlichen Naturschutzgutachten sehen: Dann ist wirklich geklärt, wie künftig das Verhältnis von Bootsbetrieb und Naturschutz am See definiert wird. Das wäre eine Gewissheit, auf die es sich lohnt zu warten. Selbst noch ein weiteres Jahr.

