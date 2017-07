Kommentar: Altbauten geben Niesky sein Gesicht Alexander Kempf über den Wert des Vorsteherhauses

Das Vorsteherhaus der Brüdergemeine auf dem Nieskyer Zinzendorfplatz ist kein Blickfang. Der tröge Kratzputz macht das leerstehende Haus zu einer grauen Maus. Eine Sanierung tut Not. Und sie wäre nicht nur für das Gebäude ein Gewinn. Das ganze Ensemble würde damit aufgewertet. Im Nieskyer Jubiläumsjahr müsste das Bewusstsein dafür eigentlich besonders groß sein. Denn das Haus gehört zu den ältesten Gebäuden in der Stadt, sogar die nebenan stehende Kirche ist später entstanden.

Nach der Wende hat sich in Niesky ungemein viel getan. Das Vorsteherhaus aber erinnert alle daran, dass noch nicht alles geworden ist, was wichtig wäre. Denn das Vorsteherhaus ist keine unbedeutende Ruine am Stadtrand. Das Haus gibt Niesky ein Gesicht und ein Abriss wäre Frevel. Einer Stadt, die mehrere Millionen Euro für ein zukunftstaugliches Eisstadion ausgibt, der sollte eigentlich auch die eigene Geschichte teuer sein. Es ist der Brüdergemeine zu wünschen, dass es gelingt, die Sanierung zu finanzieren.

Auch wenn die Mieten im Haus dann sicher über dem Nieskyer Durchschnitt liegen werden. Immerhin scheint die Nachfrage nach modernen Wohnungen groß zu sein. Der Baubetrieb Schur hat mit der Sanierung der ehemaligen Berufsschule genau wie die gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mit dem Dewog-Haus gezeigt, dass es sich rentieren kann, Altbauten in Niesky aufzuwerten. Über mangelnde Nachfrage wird dort jedenfalls bisher nicht geklagt.

Es ist den Nieskyer Stadtvätern hoch anzurechnen, dass die Stadt nach der Zerstörung im Zweiten Weltkrieg am Zinzendorfplatz mit Augenmaß wieder aufgebaut worden ist. Ein saniertes Vorsteherhaus wäre nun das letzte Puzzleteil.

