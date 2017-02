Kommentar: Alle Lehrer brauchen mehr Freiraum Susanne Sodan über die Probleme beim Seiteneinstieg im Landkreis Görlitz

Attraktiv ist so ein Quereinstieg in den Lehrerberuf nicht. Auch wenn jetzt die ersten Schräubchen gedreht werden, um wenigstens ein wenig Stress rauszunehmen. Aber auch drei Monate Vorbereitungszeit können nicht reichen, um aufzuholen, was andere in vier Jahren oder mehr gelernt haben. Deshalb bilden sich die Quereinsteiger noch über Jahre weiter, neben dem Unterricht. Und das muss auch sein: Wohl alle Eltern wollen, dass ihre Kinder von gut ausgebildeten Lehrern unterrichtet werden. Von denen aber, die auf Lehramt studiert haben, gibt es in der Oberlausitz deutlich zu wenig. Wenn also der Quereinstieg jetzt eine Lösung sein soll, dann muss an noch mehr Schrauben gedreht werden. Und zwar nicht nur bei den Seiteneinsteigern selbst, sondern auch bei ihren Kollegen.

Was in den Gesprächen mit den Schulleitern immer wieder anklang: Die Lehrer haben ohnehin volle Stundenpläne. Wie noch die Zeit finden, sich um einen neuen Kollegen intensiv zu kümmern? Dafür gibt mancher Freizeit her. Das Netz müsste insgesamt lockerer gestrickt sein, zum Beispiel mit mehr sogenannten Abminderungsstunden, also Zeit für Lehrer, sich um andere Aufgaben zu kümmern. Nur, dafür bräuchte man wiederum insgesamt mehr Lehrer. Und an der Stelle beißt sich die Katze in den Schwanz.

