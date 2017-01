Kommentar: Alle Grippejahre wieder Matthias Klaus über Erkältungen und Medikamente

Ein altes Hausmittel lautet: Bei Erkältung am besten ein warmes bis heißes Bier trinken, sich dann in eine dicke Decke einwickeln, ins Bett gehen und den ganzen Scheiß, Verzeihung, ausschwitzen. Haben Sie das schon mal ausprobiert? Hilft das? An den Erfahrungen wäre ich wirklich interessiert. Es ist Erkältungszeit. Wieder einmal, Überraschung. Wer es nur bei Husten und Schnupfen belassen kann – Glückwunsch. Trotzdem ist eine Erkältung eine elend unangenehme Sache, Fieber kann dabei sein, es einem so richtig dreckig gehen, Schüttelfrost, schlappe Beine und, und, und. Was wirklich dagegen hilft – ein weites Feld. Manche setzen, wie oben beschrieben, auf Hausmittel aus der „guten alten Zeit“. Es gibt Arznei mit pflanzlichen Wirkstoffen, manche schwören auch auf Medikamente, die uns in der Fernsehwerbung allabendlich verkauft werden sollen: Ein Schluck vor dem Einschlafen und schon sitzen wir am nächsten Tag gut gelaunt wieder im Büro, tada. Naja – vielleicht auch eine Art Glaubenssache. So oder so: Eine echte Grippe, eine Influenza ist da heftiger. Natürlich, man kann sich impfen lassen. Viele tun das. Manche aus Bequemlichkeit nicht, manche lehnen es schlichtweg ab. Das muss am Ende jeder für sich selbst entscheiden.

