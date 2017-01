Kommentar: Alle Eltern gleich behandeln Daniela Pfeiffer über die Diskussion um Geschwisterermäßigung

Gute Betreuung kostet. Die meisten Eltern zahlen das Geld gern – wohl wissend oder zumindest hoffend, dass Söhne und Töchter in Kita, Krippe oder Hort bestens aufgehoben sind und Mama und Papa beruhigt dem Tageswerk nachgehen können. Auch die jetzt ins Haus stehende Beitragserhöhung – die erste seit sieben Jahren – dürfte nicht völlig überraschend kommen. Im Gegenteil: Eigentlich wäre sie viel früher fällig gewesen. Dass die Betreuungskosten nun empfindlich steigen – egal ob die Räte sich für die moderate oder starke Erhöhung entscheiden – muss deshalb niemanden wundern.

Doch schmerzen wird sie schon. Um die 200 Euro im Jahr, das ist kein Pappenstiel, zumal es nicht die einzige Erhöhung sein wird, die Haushalte in diesem Jahr zu verkraften haben. Dem gegenüber stehen aber in den allermeisten Fällen gleichbleibende Löhne. Und die sind gerade in einer strukturschwachen Region wie dieser nicht die höchsten. Eine Mittelstandsfamilie mag ihr Auskommen haben, muss aber für sämtliche Kosten allein aufkommen. Bei vielen reicht es deshalb am Monatsende auch gerade so nur für eine schwarze Null.

Deshalb ist die Haltung der Stadt fraglich. Das Geld für die Angleichung der Geschwisterermäßigung will sie aus der eigenen Tasche bezahlen, um Alleinerziehende zu entlasten. Die aber werden ohnehin schon an vielen Stellen entlastet – oft zu Recht. Aber wer fragt eigentlich nach den Familien, wo zwar beide Elternteile da sind, die aber trotzdem jeden Cent dreimal umdrehen müssen? Hier sollte doch mehr Gerechtigkeit Einzug halten.

