Kommentar: Alle an einen Tisch – das würde helfen Marcus Herrmann über eine Kurve, die polarisiert

Der Zeitpunkt scheint gut gewählt. Zwölf Tage vor dem Ende der zweiten öffentlichen Auslage von Ausbauplänen der S 177 und mithin der Haarnadelkurve zum Plossen, übt eine Bürgerinitiative den Protest. Die ersten Baupläne des zuständigen Landesamtes für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) mussten überarbeitet werden. Zu offensichtlich waren die Schwächen des Entwurfs: von der Nichtvereinbarkeit einer Umleitungsstrecke durch ein ökologisch sensibles Gebiet wie Siebeneichen bis hin zur langen Bauzeit.

Jetzt bleibt zu hoffen, dass die Widersprüche – und die wird es auch gegen das überarbeitete Konzept geben – seitens der Verantwortlichen nicht nur wahrgenommen werden, sondern sich damit ernsthaft auseinandergesetzt wird. Es wäre ein Zeichen an die engagierten Bürger, die durchaus praktikable Ideen für den Plossen haben, wenn sie von oberster Stelle auf Augenhöhe angehört werden würden. Letztlich sollte es dem Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr wie auch dem Lasuv einleuchten, dass ein gemeinsames Gespräch mit Vertretern der Stadtverwaltung, aber auch der Bürgerinitiative, ein wichtiges Zeichen wäre. Alle an einen Tisch und miteinander diskutieren! Das wäre wirkungsvoller und unbürokratischer als das unsägliche Aktengewälze und ständige Hin und Her.

