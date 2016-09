Kommentar: Aktionsring muss realistisch bleiben Matthias Klaus über den Lichterglanz 2016

Über Spendenplattformen im Internet wird ja heutzutage alles Mögliche und Unmögliche finanziert. Gut, warum soll es der Aktionsring Görlitz daher nicht auch versuchen? Lichterglanz, gespendet von vielen Görlitzern oder Freunden der Stadt. Eigentlich ist das ein netter Gedanke. Eigentlich. Die Gefahr: Kann man sich auf eine mehr oder weniger anonyme Masse an Internetnutzern verlassen, wenn es um die Finanzierung eines solchen Projektes geht? Ich denke nein. Gut, der Aktionsring ist in diesem Jahr in einer besonderen Situation. Da ist die beleuchtete Muschelminna, das sind die Vorbereitungen für das BID-Projekt, diesem Business Improvement District, das quasi die gesamte Görlitzer Innenstadt zu einem großen Kaufhaus vereinen und dafür die Eigentümer der Gebäude zur Kasse bitten will, da ist das Baustellen-Marketing, das irgendwann rund um Post- und Demianiplatz ebenfalls noch in die Gänge kommen soll. Und da ist der Lichterglanz. Nicht falsch verstehen, alles gute und schöne Projekte. Aber der Aktionsring hat nun mal eine begrenzte Zahl Mitglieder, begrenzte finanzielle Mittel. Es ist schön und gut, viel zu wollen zum Wohle der Stadt. Aber man muss auch Realist bleiben. Vielleicht funktioniert die Crowdfunding-Aktion für den Lichterglanz in diesem Jahr. Ein Dauerzustand sollte sie nicht werden.

