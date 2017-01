Kommentar: Ärzte brauchen Anreiz für Selbstständigkeit Catharina Karlshaus über die fehlenden Nachfolger von Praxen

Jetzt ist es also so weit. Wovor viele Eltern aus Großenhain und Umgebung Angst hatten, wird am 26. Januar Wirklichkeit: Rosemarie Kandzia schließt ihre Praxis. Die Kinderärztin, die in den verdienten Ruhestand geht, hat trotz bundesweiter Suche keinen Nachfolger gefunden.

Ein Dilemma, mit dem die Medizinerin indes nicht allein dasteht. Deutschlandweit plagen sich Haus- und Fachärzte kurz vor der Rente mit ein und demselben Thema. Eine Praxis, so bekommen die alten Hasen der Branche zu spüren, ist für viele junge Ärzte einfach nicht mehr attraktiv genug. Für den medizinischen Nachwuchs ist wichtiger geworden, was neudeutsch „Work-Life-Balance“ heißt. Der Arzt möchte ganz bewusst nicht mehr rund um die Uhr für seine Patienten da sein. Die Tätigkeit – erst recht in einer Einzelpraxis – ist nicht vereinbar, mit dem avisierten Gleichgewicht von Arbeit und Privatleben. Junge Ärzte, so beklagen Experten, möchten deshalb lieber im Team arbeiten. Die Arbeit gewissermaßen auf mehrere Schultern verteilen. Nicht zuletzt, um Familie und Beruf besser unter einen Hut zu bekommen. Dass die Zukunft der Medizin mit rund zwei Dritteln aller Absolventen weiblich ist, mag dabei zusätzlich eine Rolle spielen.

Allerdings: So nachvollziehbar all diese Beweggründe auch sein mögen. Menschen, die einer medizinischen Betreuung bedürfen, wird es weiterhin geben. Insofern müssen endlich Anreize für junge Ärzte geschaffen werden, sich niederzulassen. Denn wenn die Großenhainer auch berechtigt klagen. In der Röderstadt gibt es wenigstens noch zwei Kinderarztpraxen. Woanders schon gar keine mehr.

