Kommentar: Ärgerlich – aber kann mal passieren Markus van Appeldorn über die schadhafte Fahrbahn der B178

Über schlechte Bundesstraßen müssen wir uns hier in der Oberlausitz weiß Gott nicht beklagen. Da gibt es Regionen in Deutschland, die würden sich die Finger nach solchen Asphaltpisten schlecken. Ärgerlich ist es trotzdem, wenn eine frisch aufgebrachte Fahrbahndecke bereits Schäden aufweist. Da muss man dann wieder bauen und den Verkehr auf der für die südliche Oberlausitz so wichtigen B178 einschränken. Ohne Experte für Straßenbau zu sein glaube ich aber, hier von Pfusch am Bau zu sprechen, wäre übertrieben, Sowas wie auf der Ortsumfahrung Löbau kann mal passieren. Bei jedem großen Bauvorhaben, jedem bedeutenden Infrastrukturprojekt wird es immer wieder mal Nachbesserungsbedarf geben. Das sind dann Kleinigkeiten und kein riesiges Drama. Das Werk ist mit winzige kosmetischen Fehlern abgeliefert, das Bauunternehmen wird das reparieren – und dann ist auch wieder gut. Wohltuend zu hören ist es jedenfalls, dass die Straßenbaubehörde ihren Gewährleistungsanspruch auch wirklich einfordert. So kommen zu den 780000 Euro Kosten für die Fahrbahnerneuerung der Löbauer Ortsumfahrung nicht noch ein paar tausend Euro für den Steuerzahler oben drauf. Nun darf man auf eine kluge Baustellenplanung hoffen mit möglichst wenig Verdruss für die Autofahrer.

Links zum Thema B178 kaum erneuert, schon kaputt

zur Startseite