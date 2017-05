Kommentar: Absolute Sicherheit gibt es nicht Ingo Kramer über die Folgen der Internet-Attacke

Das Beispiel vom Wochenende hat wieder einmal ganz deutlich aufgezeigt, wie anfällig die Welt geworden ist. Ein paar Hacker haben weltweit geschätzte 200000 Computer blockiert. Britische Krankenhäuser sind davon genauso betroffen wie beispielsweise die Deutsche Bahn. Und die Auswirkungen sind, wenn auch nicht allzu dramatisch, bis nach Görlitz zu spüren. Insgesamt haben wir hier an der Neiße mal wieder Glück gehabt, aber das kann beim nächsten Mal schon ganz anders aussehen. Eines nämlich ist klar: Absolute Sicherheit gibt es im Internet nicht.

Umso wichtiger ist es, sich zumindest so weit zu schützen, wie das eben möglich ist. Das betrifft den privaten Laptop, aber viel mehr noch die IT-Systeme von großen Firmen und erst recht von sogenannten kritischen Infrastrukturen wie bei Stadtwerken. Wenn Strom oder Wasser ausfallen, bricht schließlich ganz vieles zusammen, von der Kasse im Supermarkt bis zur Operation im Krankenhaus. Umso wichtiger ist es gerade für solche Firmen, permanent an dem Thema dran zu bleiben – und gegebenenfalls auch die Kurse zu besuchen, die die Hochschule mit Unterstützung des Fraunhofer-Instituts Ende Mai und Mitte Juni erstmals anbietet, noch dazu vor Ort in Görlitz. Mit 600 Euro Teilnahmegebühr sind sie zwar kein Schnäppchen, aber die Schäden, die ein Cyberangriff verursachen kann, sind um ein Vielfaches höher. Und bei einer großen Firma sollten 600 Euro auch nicht die entscheidende Rolle spielen.

