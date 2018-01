Kommentar: Absage als Chance begreifen Frank-Uwe Michel über das Nein des chinesischen Investors

Nun ist es raus: Nach monatelangem Tauziehen, mehrmaligen Verhandlungen und offenbar doch erfolglosen Gesprächen zieht sich der chinesische Investor zurück. Nichts wird es also mit Aufträgen für Architektenbüros, Planer und Baufirmen. Auch neue Jobs in vierstelliger Größenordnung wird es vorerst keine geben. Die Rolle der Konjunkturspritze für notwendige Infrastrukturprojekte nehmen die Chinesen nun ebenfalls nicht ein. So wird es in nächster Zeit keine belastbare Eisenbahnverbindung nach Rothenburg geben, auch keine Ortsumgehungen um Nieder-Neundorf und Kodersdorf.

Man sollte die Absage der Asiaten jedoch nicht zu negativ sehen. Es stimmt schon: Die Milliardeninvestition wird erst einmal nicht durchgeführt. Trotzdem aber hat der Standort Rothenburg – und mit ihm der Landkreis Görlitz – gewonnen. Selten zuvor ist über das Ansinnen der Chinesen und damit auch über die hiesige Wirtschaftsregion so oft und intensiv berichtet worden. Deutschlandweit. Da sollte es durchaus möglich sein, andere Investoren für das Gewerbegebiet an der Neiße zu interessieren. Immerhin sind 250 Hektar nicht zu verachten. Die Politik darf nicht nachlassen in ihrem Bemühen, die für eine größere Ansiedlung notwendige Infrastruktur aufzubauen. Also nicht erst warten, bis der nächste Großinvestor vor der Tür steht, sondern sich fortlaufend Gedanken machen und vor allem auch in die Tat umsetzen, was er nach seinem Kommen brauchen wird: Intakte, aufnahmefähige Straßen, die – vollgestopft mit beladenen Lkw – nicht zum Ärgernis der Bevölkerung werden. Und eine Schienenanbindung, die diesen Namen auch verdient. Rothenburg und der Kreis dürfen also kurz traurig sein, sollten sich aber schütteln und optimistisch in die Zukunft blicken.

