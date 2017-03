Kommentar: Abbremsen statt Knochen brechen Daniela Pfeiffer über die Schlagloch-Gefahren in Görlitz

Motorrad- oder Fahrradfahrer mag man im Moment gar nicht in die Schützenstraße abbiegen sehen. Oder in die untere Bahnhofstraße. Hoffentlich sehen sie die tiefen Löcher in der Straße, hoffentlich fahren sie nicht hinein und stürzen. Denn obwohl sie zumindest bei Tageslicht mehr als offensichtlich sind, tun sie sich manchmal eben doch plötzlich und unerwartet vor einem auf. Im Herbst war noch nichts zu sehen, Motorradfahrer und Radsportler sind im Winter gewöhnlich seltener unterwegs und könnten bei ihren ersten Fahrten auf die schlimmen Straßenschäden noch nicht eingestellt sein.

Sollten sie aber unbedingt. Denn wer hier fliegt oder sich die Radkappen oder sonstwas am Auto beschädigt, hat Pech. Großzügiger Schadensersatz ist nicht zu erwarten. Jedenfalls nicht, solange die Stadt überall sorgfältig ausgeschildert hat – und das tut sie. Wenn es auch wesentlich mehr Aufwand als nach den milden Wintern der Vorjahre ist.

Links zum Thema Görlitz wird zur Buckelpiste

Erst im späten Frühjahr werden die Straßen ordentlich repariert – wenn dann die Finanzierung des teueren „Spaßes“ klar ist. Der Freistaat, der aufgrund hoher Einnahmen auf einem ordentlichen Polster sitzt, ist hier in der Pflicht, den Kommunen finanziell unter die Arme zu greifen. Bis dahin hilft wohl nichts anderes als Fuß vom Gas, vorsichtiges Durch- oder Umfahren der Löcher und das nicht nur bis um die nächste Straßenecke, sondern überall in Görlitz.

zur Startseite