Kommentar: Ab jetzt voten oder Tippschein ausfüllen Holger Gutte zum Start der Sportlerumfrage

Die Suche nach den beliebtesten Sportlerinnen, Sportler und Mannschaften des Altkreises Löbau-Zittau ist in der Sächsischen Zeitung zu einer schönen Tradition geworden. Was 1992 in Löbau und ein Jahr später in Zittau mit drei Kategorien begann, ist von Anfang an ein gelungener Festakt gewesen, um die Erfolge der Sportler zu würdigen. Die Umfrage zeigt, wie vielfältig im Kreis Sport getrieben werden kann. Und dabei bleiben auch die Erfolge nicht aus. Dank der guten ehrenamtlichen Arbeit in den Vereinen im Landkreis sind hier Grundsteine für spätere Welt-, Europa-, Landes- und andere Meister gelegt worden.

Machen Sie, liebe Leser, mit bei unserer Sportlerumfrage. Damit können auch Sie die Leistungen der Sportler würdigen. Wir haben auch in diesem Jahr dem Wunsch vieler Sportfreunde entsprochen, und eine Online-Abstimmung möglich gemacht. Sie können also entweder herkömmlich mit dem Tippschein oder im Internet abstimmen. Ab der Sonnabendausgabe veröffentlichen wir täglich in der SZ den Tippschein. Einsendeschluss ist der 12. März. Online und Print stellen wir Ihnen alle 25 Kandidaten vor. Dort stehen auch die Regeln, wie man mitmachen kann. Nutzen Sie die Möglichkeit zum Tippen. Die 25 Kandidaten haben es sich verdient.

