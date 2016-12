Kommentar: Ab ins Glas mit dem Essen Daniela Pfeiffer über naturnahes Einkaufen

Es ist wohl eine Mischung aus Nostalgie und Zukunft. Wie wir als Kinder mit dem alten Milchkännchen zur LPG gingen, um frische Milch zu holen. Oder in den Konsum, wo es längst nicht so vor bunter Plastikverpackung wimmelte wie heute. Wunderbar, dass nach den Großstädten auch endlich in Görlitz jemand wagt, einen Laden zu eröffnen, der auf Verpackungen weitgehend verzichtet. Da gehört schon Mut dazu, schließlich gelten für diese Lebensmittel noch mal besondere Anforderungen an die Lagerung, auch sind sie mitunter nicht so lange haltbar wie in Plastikverpackungen. Und doch lohnt es sich, das mal auszuprobieren. Der Eine oder Andere ist daheim längst dazu übergegangen, die Einkäufe aus dem Supermarkt gleich in Gläser zu füllen. Mit Nudeln, Kakao oder Müsli geht das bestens. Auch Käse und Wurst müssen nicht unnötig lange mit dem Kunststoff der Verpackung in Berührung sein. Manchem ist das alles sicher wieder zu viel Wirbel um gesunde Lebensweise, aber die Zahl der Menschen, die auf solche Dinge achtet, steigt. Deshalb haben wir in Görlitz den Slow Food Verein, ein veganes Café, mehrere florierende Bioläden, etliche Direktvermarkter und und und. Der „Emmas Tante“-Laden fügt sich in das Geflecht prima ein und lässt es weiter wachsen.

